Ferhat Göçer: Keşke çok önceleri o yaşarken yapsaydım bu düeti...

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Şarkıcı Ferhat Göçer, Twitter hesabından "Yaramızda Kalsın" şarkısıyla bilinen ve 3 Haziran 2018'de hayatını kaybeden şarkıcı Onur Can Özcan ile kendisini videoda bir araya getirerek düet yaptığı anları paylaştı.

Göçer, montaj yardımıyla Onur Can Özcan'ın ile bir araya gelerek 'Yalnızlığın Ezgisi' isimli şarkıyı söylediği videoya "Keşke çok önceleri o yaşarken yapsaydım bu düeti..." notunu düştü.

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