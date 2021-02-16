T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ferhat Göçer: Keşke çok önceleri o yaşarken yapsaydım bu düeti...

Ferhat Göçer, şarkıcı Onur Can Özcan ile kendisini videoda bir araya getirerek düet yaptığı anları paylaştı

16 Şubat 2021 20:30

T24 Video Haber Merkezi

Şarkıcı Ferhat Göçer, Twitter hesabından "Yaramızda Kalsın" şarkısıyla bilinen ve 3 Haziran 2018'de hayatını kaybeden şarkıcı Onur Can Özcan ile kendisini videoda bir araya getirerek düet yaptığı anları paylaştı. 

Göçer, montaj yardımıyla Onur Can Özcan'ın ile bir araya gelerek 'Yalnızlığın Ezgisi' isimli şarkıyı söylediği videoya "Keşke çok önceleri o yaşarken yapsaydım bu düeti..." notunu düştü. 

TIKLAYINIZ - Şile'de kaybolan şarkıcı Onurcan Özcan'ın cesedi bulundu

ferhat göçerşarkıcıdüet

Diğer Videolar

Ücret ödemeden halk otobüsüne bindiler; tartıştıkları şoförü darp ettiler

HDP'li Oluç: Salgının bu döneminde Kod-29'dan insanları işten çıkarmak ahlaksızlıktır; vazgeçin bu hukuksuzluktan

Coşkun Sabah tavuk çiftliği kurdu: "Eskiden, 'Hani Coşkun var ya sanatçı Coşkun' derlerdi; şimdi ise 'Yumurtacı Coşkun' diyecekler"

CHP'li Ağbaba: Ayasofya imamını, eski güreşçiden boşalan Vakıfbank yönetim kuruluna atarlarsa şaşırmayın

Meral Danış Beştaş: Şu an milletvekilleri için güvenlik soruşturması olsa, iktidar grubunun yüzde 90'ı milletvekili olamaz

İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırdığı Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman: Bir nevi darbe oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: İktidarın 'emekli amiraller bildirisi' üzerinden 'bana darbe yapıyorlar'...

Canlı yayında gerilim; DP'li Enginyurt'tan "Evet AK Partiliyim" diyen Abdurrahman...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Özkök'ten bildiriyi imzalayan emekli amirallere: Artık doğalgaz faturalarınıza bile imzayı...

Emekli askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok: Amirallerin dosyasına bakacak yargı...

Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Bu amiraller Osman Kavala, Selahattin Demirtaş...

Nagehan Alçı: Akşener, bitli yorganı atıp kurtuldu; kendini toplumun yüzde...

Doktor Ali Edizer’den “Gergerlioğlu, Demirtaş” paylaşımı: İslam hükümlerine göre muamele...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: İktidarın 'emekli amiraller bildirisi' üzerinden 'bana darbe yapıyorlar'...

Canlı yayında gerilim; DP'li Enginyurt'tan "Evet AK Partiliyim" diyen Abdurrahman...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24