Medcezir, ekranlara geri dönüyor!

Yayınlandığı dönemde tüm Türkiye'de geniş bir izleyici kitlesi bulunan Medcezir dizisi, 17 Nisan Cuma günü 20.00'da Star tv'de tekrar yayınlanmaya başlayacak.

Star Tv, Twitter hesabından yayınlandığı dönem Çağatay Ulusoy, Taner Ölmez,Can Gürzap, Serenay Sarıkaya, Hazar Ergüçlü, Metin Akdülger, Barış Falay, Murat Aygen, Şebnem Dönmez, Mine Tugay gibi birçok oyuncunun rol aldığı dizinin videosunu paylaştı ve paylaşıma "Unutulmaz aşklar ve hayal gibi yaşamların olduğu Medcezir ilk bölümüyle cuma 20.00'da Star'da!" notunu düştü.

Mira karakteriyle dizinin başrollerinden ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya da videoyu Instagram'dan paylaşarak "We are back! Medcezir yıllar sonra ilk defa aynı gün ve saatinde yeniden başlıyor.!" notunu düştü.