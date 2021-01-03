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Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den 'Mesut Özil' yanıtı: "Bir taraftar olarak isterim..."

"Ben bir taraftar olarak isterim ama ekonomik gerçekleri var bu işin"

03 Ocak 2021 15:13

Bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da bulunan Mesut Özil'in uzun süredir ismi Fenerbahçe ile anılıyor. Gündemde olan Mesut Özil dedikoduları ile ilgili Beyaz TV'ye konuşan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki "Ben bir taraftar olarak isterim ama ekonomik gerçekleri var bu işin" dedi. 

Baki yaptığı açıklamada, "Özil ile alakalı başkanımızın net bir açıklaması vardı 'Güzel bir rüya' şeklinde. Mesut Özil'in iyi bir Fenerbahçeli ve vatan hasreti çektiğini biliyoruz. Ben bir taraftar olarak isterim ama ekonomik gerçekleri var bu işin" ifadelerini kullandı.

En çok kazanan oyunculardan biri

Arsenal'da haftalık 350 bin Pound kazanan Mesut Özil, İngiltere Premier Lig'de en çok kazanan oyuncular arasında yer alıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu ile ara transfer döneminde yollarını ayırmak isteyen İngiliz ekibinin olası ayrılık durumunda maaşının bir kısmını ödemeyi kabul edebileceği konuşuluyor.

Haberler.com'da yer alan habere göre yine de Fenerbahçe'nin mali tablosuna uzak kalacak olan bu transferde Mesut Özil'den fedakarlık beklenecek.

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