Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den 'Mesut Özil' yanıtı: "Bir taraftar olarak isterim..."

Bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da bulunan Mesut Özil'in uzun süredir ismi Fenerbahçe ile anılıyor. Gündemde olan Mesut Özil dedikoduları ile ilgili Beyaz TV'ye konuşan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki "Ben bir taraftar olarak isterim ama ekonomik gerçekleri var bu işin" dedi.

Baki yaptığı açıklamada, "Özil ile alakalı başkanımızın net bir açıklaması vardı 'Güzel bir rüya' şeklinde. Mesut Özil'in iyi bir Fenerbahçeli ve vatan hasreti çektiğini biliyoruz. Ben bir taraftar olarak isterim ama ekonomik gerçekleri var bu işin" ifadelerini kullandı.