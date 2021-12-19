Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç'u istifaya çağırdı

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş maçının ardından başkan Ali Koç’u istifaya davet etti.



Spor Toto Süper Lig’in 17’nci haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından stat çevresindeki Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç’u istifaya davet ederken eski başkan Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlarda bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar, başkan Ali Koç’a tepkilerini, “Bu takım, bu şekil olamaz başkan”, “Söylesene başkan ne oldu sözlerin?”, “Ali Koç istifa” tezahüratları ile gösterdi.