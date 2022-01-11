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Fenerbahçe stadı çevresindeki değnekçilere operasyon

2 değnekçi gözaltına alındı

11 Ocak 2022 19:09

İstanbul Kadıköy'de Fenerbahçe stadı çevresinde yapılan denetimlerde korsa otoparkçılık yaptığı tespit edilen 2 değnekçi gözaltına alındı. Denetimlerde müşteri kılığına giren polis ile değnekçilerin arasındaki diyaloglar polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Kadıköy Fenerbahçe Stadyumu çevresinde, değnekçilik yapıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda stat çevresinde otomobillerden park ücreti talep ettiği tespit edilen K.Ç. ve O.C. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan K.Ç. ve O.C. hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli 79. Maddesi gereğince adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan müşteri kılığında otomobilinin park etmek için, geldiğini söyleyen sivil trafik ekipleriyle değnekçilerin arasındaki pazarlık polis kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

 
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