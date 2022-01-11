Fenerbahçe stadı çevresindeki değnekçilere operasyon

İstanbul Kadıköy'de Fenerbahçe stadı çevresinde yapılan denetimlerde korsa otoparkçılık yaptığı tespit edilen 2 değnekçi gözaltına alındı. Denetimlerde müşteri kılığına giren polis ile değnekçilerin arasındaki diyaloglar polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Kadıköy Fenerbahçe Stadyumu çevresinde, değnekçilik yapıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda stat çevresinde otomobillerden park ücreti talep ettiği tespit edilen K.Ç. ve O.C. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.