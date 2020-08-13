Fenerbahçe'den taraftara 'rekor' teşekkürü

Yeni sezon formalarını yeni transferleriyle tanıtan ve formaları dün satışa çıkaran Fenerbahçe, Fenerium tarihinde 24 saatlik satış rekoru kırıldığını açıkladı ve taraftarların yeni sezon futbol takımı formalarına gösterdiği yoğun ilgisinden dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

"İlk günde rekor kırıldı"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin 2020-2021 sezonu formalarını taraftarımıza sunduğumuz ilk 24 saatte 'Sevgi limit tanımaz.' diyerek Feneriumlara ve internet sitemize akın eden, daha ilk günde Fenerium tarihinin en yüksek sayıda forma satışına ulaşmasını sağlayan, Fenerbahçe'nin gerçek benliği olan büyük taraftarımıza sonsuz teşekkür ederiz. İyi ki varsınız" ifadeleri kullanıldı.