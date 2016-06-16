Feministler anlatıyor: Doğurganlığımızın kontrolünü erkeklere bırakmadık ve kazandık!

1971 Mayıs ayında İrlandalı bir grup feminist, doğum kontrolünü yasallaştırmak için bir eylem düzenledi. İrlanda Cumhuriyetinden trenle sınırı geçerek doğum kontrolünün yasal olduğu Kuzey İrlanda'ya, Belfast'a gittiler. Bulabildikleri her türden doğum kontrolü aracını alan kadınlar Dublin'e dönerken sınır polisiyle karşı karşıya kaldıklarında, kaçırdıkları ürünleri vermemek için direndi ve kitlelerin desteğini kazandı. Eylemcilerin lideri Nell McCafferty, İrlanda'da aile planlaması hakkının kazanımıyla sonuçlanan mücadelelerini Tanıklık'a anlattı.