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Feminist Gece Yürüyüşü’nde gözaltına alınan kadınlar için açıklama yapıldı: Birbirimizi bırakmayacağız

11 Mart 2021 17:13

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’ne katıldıkları için gözaltına alınan 13 kadın için İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı.

9'uncu 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü düzenleyicileri, gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen kadınlar için Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. #HepimizOradaydık diyen kadın örgütleri, “Arkadaşlarımızı buradan almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz” dedi. Kadınlar, gözaltılara ilişkin “Tacizcileri, tecavüzcüleri, istismarcıları, kadınları canlı yayında sokak ortasında dövenleri değil hayatları için mücadele eden biz kadınları, 8 Mart’ta ritme göre zıpladıkları için gece evlerine gelerek gözaltına alanlara karşı en büyük cevabımız; bitmeyen feminist isyanımız ve dayanışmamız. Birbirimizi bırakmayacağız, burada beklemeye devam edeceğiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz” dedi.

 

Kaynak: Evrensel

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