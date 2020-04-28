Fehim Taştekin: Türkiye cihatçı yapılardan bir ordu kurma hayalinde; İdlib'e yeni bir operasyon düzenlenebilir

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin İdlib'in güneyindeki El Mayrab kasabasında TSK ile protestocular arasında çatışma çıktığını ve iki eylemcinin hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından gözler yeniden cihatçı örgütlerin konumlandığı İdlib'e çevrildi

Türkiye-Rusya arasında zaman zaman gerileme neden olan İdlib'de neler olduğunu gazeteci Fehim Taştekin, "Türkiye, İdlib'de bulunan cihatçı örgütlerden bir çatı örgüt kurmaya hayalinde ve gelecekte bölgeye yeni bir askeri operasyon düzenlenebilir" sözleriyle değerlendirdi.

Metin Kaan Kurtuluş'un sorularını yanıtlayan Taştekin, Moskova'da imzalanan mutabakat sonucunda yapılmasına karar verilen Türk-Rus ortak devriyelerinin önünün kesildiğini ve bunun gerilime yol açtığını ifade etti.

Taştekin, Rusya'nın Türkiye'den İdlib'de faaliyet gösteren örgütleri elimine etmesini beklediğini fakat, bu örgütlerin bir kısmının Türkiye tarafından himaye altına alındığını dile getirdi. Suriye'deki iç savaşı en yakından takip eden gazetecilerden biri olan Taştekin, bu çabaların sonucunda Suriye Ulusal Ordusu'nun ortaya çıktığını ancak İdlib'e "hükmeden" örgütlerin bu çatının dışında kaldığını ve BM tarafından terör örgütü olarak nitelendirildiğini ifade etti. Taştekin, buna örnek olarak İdlib'in büyük bir bölümünü kontrol eden radikal İslamcı terör örgütü Heyet Tahrir ül-Şam'ı gösterdi.

Tecrübeli gazeteci, Türkiye'nin anlaşmalarda verdiği taahhütün aksine bu örgütlerle savaşmak istemediğini, onları dönüştürmeyi ve yeni bir çatı altında toplanmalarını istediğini ifade etti. Taştekin, bu yönde girişimler de olduğunu fakat Türkiye ve Rusya'nın bu terör örgütlerini direkt olarak muhatap almadığını bildirdi.

Radikal İslamcı terör örgütlerinin Türkiye'yle iş birliği yapılmasının "dinden çıkma" olarak gördüğünü dile getiren Taştekin, son aylarda HTŞ'nin içinde "örgütün bir çatı gruba katılması için kendini feshetmesinin" tartışıldığını ve sert tepkiler olduğunu aktardı. Taştekin, örgütün Suriye ayağının Türkiye'nin desteği olmadan bölgede barınamayacağının farkında olduğunu bu yüzden daha ılımlı yaklaştıklarını ifade etti. Taştekin, ABD'nin de bu konuda esneklik gösterdiğini çünkü Idlib cephesinin kapanmasını istemediğini bildirdi.

Taştekin, Türkiye'nin bölgede yeni bir çatı örgüt kurabilme ihtimalini düşük gördüğünü ifade etti.

Taştekin, İdlib'de kilidin açılamaması durumunda çok yüksek ihtimalle İdlib'e yeni bir operasyon düzenlenmesinin tartışılabileceği değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin geçmişe kıyasla artık İdlib'de çok ciddi bir askeri varlığı olduğuna dikkat çeken Taştekin, artık durumun daha riskli olduğunu, çünkü bölgede orduların karşı karşıya gelebileceğini söyledi.