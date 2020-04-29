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Fazla yolcu aldığı gerekçesiyle ceza yiyen minibüs şoförü: '8 kişi biliyordum, 9 kişiymiş'

29 Nisan 2020 10:40

İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerde bir minibüs şoförüne fazla yolcu aldığı için ceza kesildi. Minibüs şoförü, "Ben 8 kişi var biliyordum. Meğer 9 kişi varmış" dedi.

İstanbul Maltepe’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından denetimler yapılmaya devam ediyor. Bir minibüste denetim yapan polis ekipleri kapasitenin üzerinde yolcu olduğunu gördü.

Minibüste yolcuların yan yana oturduğu tespit edildi. Minibüs şoförü, "Ben 8 kişi var biliyordum. Meğer 9 kişi varmış" dedi. Minibüs şoförüne Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince 3 bin 180 lira para cezası kesildi. 

Minibüsü kontrol edilen bir başka şoför ise uygulamaların sürekli devam etmesi ve şoförlerin kurallara uyarak korona virüsünün sonlanmasına yardımcı olmaları gerektiğini söyledi. 

Öte yandan toplu taşıma trafik denetimleri drone ile havadan görüntülendi. 

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