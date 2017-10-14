'Fazla çekici' olduğu için yalnızlıktan muzdarip kadın, özgüveniyle herkesi şaşırttı!

İngiltere'de yayınlanan bir televizyon programına katılan 4 çocuk annesi bir kadın, 'fazla çekici' olduğu için yalnız olduğunu belirterek, 'dayanılmaz güzelliği' nedeniyle aşkı yakalayamadığını söyledi. Programın görüntülerini izleyen internet kullanıcıları ise, 44 yaşındaki kadının aşkı bulamamasının başka bir sebebi olduğundan emin... Sosyal medya kullanıcıları, konuya ilişkin yorumlarında kadının ifadelerini abartılı bulduklarını dile getirirken, kimileri Cousins'in aşırı özgüvenine, kimisi ise 'yalnızlığının sebebinin güzelliği değil, ağzından dökülen ifadeler' olduğuna işaret etti.