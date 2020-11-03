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Fazıl Say: İzmir deprem felaketi ve pandemi; umutsuzluk olmasın, dayanışma ve kardeşliği elden bırakmayalım

Fazıl Say, fotoğrafçı Uğur Gallenkuş'un çalışmasıyla 'İnsan İnsan' şarkısının birleştirildiği slaytı paylaştı

03 Kasım 2020 13:19

Ünlü piyanist Fazıl Say, fotoğraf sanatçısı Uğur Gallenkuş'un aynı dünya üzerinde iki farklı hayatı yaşayan insanları bir araya getirdiği çalışma ile 'İnsan İnsan' şarkısının birleştirildiği slaytı paylaşarak "İzmir deprem felaketi ve pandemi; umutsuzluk olmasın, dayanışma ve kardeşliği elden bırakmayalım" dedi. 

Uğur Gallenkuş ile tanışmasını da anlatan Say, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı; 

"Çok zor günler. Pandemi, ve İzmir deprem felaketi... Yaşamaya olan bağımızı diri tutalım dostlar, 'iyi'ye olan inancımızı kaybetmeyelim, umutsuzluk olmasın, dayanışma ve kardeşliği elden bırakmayalım.
...

Burada bugün size sunmak istedim nacizane; çalışmalarını çok beğendiğim kolaj sanatçısı @ugurgallen ile dün İstanbul’da tanışmak mutluluk oldu benim için. Bana yeni çıkan harikulade kitabını hediye etti Uğur, sağolsun.

Yıllar önce #ugurgallen eserleri ile benim 'İnsan İnsan' şarkımı sosyal medyada görmüştük, hakikaten de Uğur’un sosyal içerikli dramatik çalışmaları ile o anlamda buluşan 'İnsan İnsan'ı hoş bir şekilde bir araya getirmişler, slaytı ben de paylaşıyorum. Şu pandemi, deprem, (ve terör) günlerinde, bizi bize düşündürsün."

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