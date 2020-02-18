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Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk

18 Şubat 2020 11:56

Türk klasik batı müziği piyanisti ve dünyaca ünlü piyano virtüözü Fazıl Say, Beethoven'ın eserlerini  senfoni orkestrası performansı için besteledi. Bunun dünyada ilk defa yapıldığını belirten Say, "Beethoven'ın Piano sonatları  en az senfonileri kadar meşhur, 'bu sonatlar acaba senfoni olsaydı nasıl olurdu?' sorusundan yola çıktım. Birer dakikalık 4 tane örnek yazdım. Yazarken kendim orkestra ediyormuş gibi değil de Beethoven, bu sonatları orkestra etseydi kendisi nasıl ederdi mantığından ortaya çıkan bir orkestrasyon" dedi. 

Volkswagen Arena'da, Bir Deney 'Sonatlar Senfoni Oluyor' adıyla verdiği konserde dinleyicilere sergileyeceği performans ile ilgili açıklama yapan Fazıl Say, 4 parçalık bir deney yapacağını ifade ederek, "Ben bir nevi bir hayalimi biraz daha somutlaştırmak adına bir ilk seslendiriliş yapacağım. İlk ve son kez olacak bir işten bahsediyoruz ve sadece bu gece burada olacak" diye konuştu. 

Beethoven'ın 32 piano sonatını şimdiye kadar konserlerinde çaldığını ifade eden Say, bunların 630 dakika olduğunu ve bunun için uzun bir vakit harcadığını söyledi. Say, çalışmasıyla ilgili"Senfonide çok büyük renk ve ifade farkı var. Ben ayrıca sağır olan Beethoven'ın, bu ifade farkını piano sanatını  bestelerken biraz da senfoniler düşündüğünü besteci olarak hissediyorum. Şimdi dünyada ilk kez bunu biraz örnekleyeceğiz. 4 tane birer dakikalık örnek var. Önce size sonatlardan bir dakikayı kendim çalacağım sonra  orkestra çalacak"  açıklamasında bulunduktan sonra  performansını sergiledi.

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