Fazıl Say İstanbul Açıkhava konserinden eşinin kullandığı motosikletle ayrıldı, kask takmadığı için eleştiri aldı

Piyanist ve besteci Fazıl Say, salgın döneminde bestelediği ve 'en iyi eserim' şeklinde nitelendirdiği "Yeni Hayat" sonatının prömiyerini 49. İstanbul Müzik Festivali'nde gerçekleştirdi. Konserden eşinin kullandığı motosikletle ayrılan Say, kask takmadığı için takipçilerinden eleştiri aldı.

Say çiftti, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserden motosikletle ayrıldı. Fazıl Say'ın Instagram hesabında paylaştığı videoda motosiklette kask takmaması takipçileri tarafından eleştirildi.

Ece Dağıstan Say, Instagram'da paylaştığı yorumda, "Harbiye'den motorla çıkarılan ilk piyanist" dedi; müzisyen Serenad Bağcan'ın "Yenilikçi, devrimci Ece. Bravaaa" yorumuna, "Hahahahah tek yol devrim!" karşılığını verdi.

Takipçilerinden Say'a İstanbul'da motosikletin tehlikeli olduğu yorumları gelirken, "Bizler için çok değerlisiniz, kask takın, unutmayın" şeklinde yazan takipçileri oldu.