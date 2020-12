Fazıl Say, Erdoğan'ın konserine gelmesiyle ilgili konuştu: O parçaları bile ayakta alkışladı

Okan Bayülgen'in sunduğu, TV100'de yayınlanan 'Nokta' programında ünlü piyanist Fazıl Say, 2019 Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konserine gelerek dinlemesiyle ilgili konuştu. Say, "Çok Cumhurbaşkanı benim konserime geldi, dünyada Cumhurbaşkanlığının konser dinliyor olması anormal bir durum değildir, Aşık Veysel'in Kara Toprak'ı ve İzmir Süiti diye bir eserim vardı, içinde çok defa 'İzmir'in dağlarında' da geçer, sayın Erdoğan hakikaten o parçaları bile ayakta alkışladı" dedi.

O dönem kendisine yönelen eleştiriler için "Benim için çok can acıtıcıydı, yıpratıcıydı, kırıcıydı. Aylarca içime kapandım. Ne oldu? Benim 49 yıllık ideolojim mi değişti?" sözleriyle ilgili konuşan Say, "Erdoğan, 2016 yılında da konserime gelmişti zaten. Çok Cumhurbaşkanı benim konserime geldi, dünyada Cumhurbaşkanlığının konser dinliyor olması anormal bir durum değildir" ifadesini kullandı.

"Orada olmayanlar yorumlayınca çok yanlış yerlere varıyor" diyen Say, "Programda Truva Sonatı, Aşık Veysel'in Kara Toprak'ı ve İzmir Süiti diye bir eserim vardı, içinde çok defa 'İzmir'in dağlarında' da geçer, sayın Erdoğan hakikaten o parçaları bile ayakta alkışladı" sözlerini dile getirdi.