Fazıl Say'dan 'Dört Mevsim' paylaşımı: "Bahar mezarına gömsünler sizi"

02 Aralık 2021 09:31
Piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından, Cemal Süreya'nın şiirinden bestelenen 'Dört Mevsim' isimli şarkıyı paylaştı.
Şarkıyı Serenad Bağcan seslendiriyor.
Şarkı'nın sözleri şöyle:
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Bahar mezarına gömsünler sizi
Yapraklar gibi buluştunuzdu
Kokular gibi seviştinizdi
Bahar mezarına gömsünler sizi
Yaz mezarına gömsünler sizi
İlk kezmiş gibi buluştunuzdu
Son kezmiş gibi seviştinizdi
Yaz mezarına gömsünler sizi
Güz mezarına gömsünler sizi
Salkımlar gibi buluştunuzdu
Ağular gibi seviştinizdi
Güz mezarına gömsünler sizi
Kış mezarına gömsünler sizi
Sokaklar gibi buluştunuzdu
Çarşılar gibi seviştinizdi
Kış mezarına gömsünler sizi
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