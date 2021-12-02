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Fazıl Say'dan 'Dört Mevsim' paylaşımı: "Bahar mezarına gömsünler sizi"

Şarkıyı Serenad Bağcan seslendiriyor

02 Aralık 2021 09:31

Piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından, Cemal Süreya'nın şiirinden bestelenen 'Dört Mevsim' isimli şarkıyı paylaştı. 

Şarkıyı Serenad Bağcan seslendiriyor.

Şarkı'nın sözleri şöyle: 

Bahar mezarına gömsünler sizi

Yapraklar gibi buluştunuzdu

Kokular gibi seviştinizdi

Bahar mezarına gömsünler sizi

Yaz mezarına gömsünler sizi

İlk kezmiş gibi buluştunuzdu

Son kezmiş gibi seviştinizdi

Yaz mezarına gömsünler sizi

Güz mezarına gömsünler sizi

Salkımlar gibi buluştunuzdu

Ağular gibi seviştinizdi

Güz mezarına gömsünler sizi

Kış mezarına gömsünler sizi

Sokaklar gibi buluştunuzdu

Çarşılar gibi seviştinizdi

Kış mezarına gömsünler sizi
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