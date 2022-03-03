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Faturalarını ödeyemediği için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giden kadın, vakıf müdürü tarafından yaka paça dışarı atıldı!

 "Gerekeni yapın, görevden alın"

03 Mart 2022 19:44

Elektrik faturalarını ödeyemediği için Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü’ne yardım için giden bir kadın, vakıf müdürü tarafından yaka paça dışarı atıldı. Görüntüleri paylaşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yaşananları sert bir dille eleştirdi.

Görüntülerle birlikte bir açıklama da yapan Başarır, "Gerekeni yapın, görevden alın" diyerek "Onların görevi vatandaşa eziyet etmek değil, gelen kadınlara, annelere, babalara kapıyı göstermek değildir. Onların görevi bu kadınlara, annelere, babalara yardım etmektir. Böyle bürokratları Mersin’de istemiyoruz" ifadelerini kullandı. 

Başarır'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

“Tarsus’ta yaşanan olay bu iktidarın ve kadrolarının ne kadar gaddarlaşabileceğini ortaya koyuyor. Bir kadın, bir anne elektrik faturalarını yatıramıyor ve yardım amacıyla Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın müdürüyle görüşüyor, derdini anlatıyor. Müdür, önce kadına darp uyguluyor ve daha sonra kolundan tutup devletin bir makamından, kaymakamlıktan dışarıya atmaya çalışıyor. Kadın kendisine tepki verince şikayet ediyor ve faturasını ödeyemeyen bu kadın mahkeme tarafından 2.700 TL adli para cezasına çarptırılıyor. Bunu da ödeyemiyor. Peki ne oluyor? Bu adli para cezasını da ödeyemediği için devletin bir kurumunda bedelsiz çalıştırıyorlar. İşte Türkiye’de sosyal devletin geldiği nokta bu. Ben bir Mersin Milletvekili olarak o müdürü bir dakika daha o makamda istemiyorum. Gerekeni yapın, görevden alın. Onların görevi vatandaşa eziyet etmek değil, gelen kadınlara, annelere, babalara kapıyı göstermek değildir. Onların görevi bu kadınlara, annelere, babalara yardım etmektir. Böyle bürokratları Mersin’de istemiyoruz.”

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