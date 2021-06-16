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Fatih Tezcan: Sedat Peker dahil olmak üzere herhangi bir insandan korkan şerefsizdir; isteyen de istediğini yayınlasın

"Benim herhangi bir insandan korkacağımı dile getiren de aynı şekilde şerefsiz ve onursuzdur"

16 Haziran 2021 21:49

T24 Video Haber Merkezi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 'kendisi hakkında da bir video yayınlayacağının ve bundan korkacağının' söylendiğini ifade eden Fatih Tezcan bu söylemlerin iftira olduğunu savundu. Youtube kanalı Analiz TV'de açıklama yapan Tezcan, "Sedat Peker dahil olmak üzere tepeden tırnağa 8 milyar yaşayan insanın tamamını kast ederek söylüyorum, herhangi bir canlıdan gerek yok Sedat Peker'e, herhangi bir insandan korkan şerefsiz, haysiyetsiz, namussuz ve onursuzdur" dedi. 

"Benim herhangi bir insandan korkacağımı dile getiren de aynı şekilde şerefsiz ve onursuzdur" diyen Tezcan, "Ben Allah'ın yarattığı hiçbir insandan korkmam. Hatam varsa da size açıklarım. İsteyen de istediğini yayınlasın" ifadelerini kullandı. 

 

 

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