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Spor

Fatih Terim, Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'le yollarını ayırdıklarını açıkladı

03 Ocak 2019 18:31

Teknik direktör Fatih Terim, Eren Derdiyok ve Serdar Aziz ile yolların ayrılacağını açıkladı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a başarılar diledi. Terim yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Serdar'ı da Eren'i de çok seviyorum. Her iki oyuncumu da çok seviyorum. Onlara, kariyerlerine ve yeteneklerine de saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Yazılıp çizildiği gibi bir günlük bir mevzu da değil." Bu nedenle teknik olarak sezon sonuna kadar kadro planlamamızda yoklar. Yolları açık olsun, çok başarılı olsunlar isterim. Bugüne kadarki katkıları için de hem kendi adıma, hem de teknik ekibim adına teşekkür ediyorum."

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