Fatih'te kuyumcu kuryesine gasp girişimi; şok cihazı kullanan kasklı hırsızlar kuryenin eşini de darp etti

İstanbul Fatih'te dağıtıma çıkan kuyumcu kuryesini gasp etmeye çalışan 4 kişilik motosikletli çeteye, kuryenin yanındaki eşi engel oldu.

Gaspçıların şok cihazı ile etkisizleştirmeye çalıştığı kadın, yerde sürüklenmesine rağmen kocasına yardım etti, altın dolu valizi bırakmadı.

Fatih'te yaşanan olayda kuyumcu atölyesi kuryeliğini yapan kişi, İstanbul dışına gidecek sipariş altınları bir valize doldurup eşiyle birlikte yola çıktı. Kuyumcu kuryesi, sokakta eşiyle birlikte yürürken önünü kesen kasklı bir kişinin saldırısına uğradı.

Yaklaşık 1 milyon lira değerinde 3 kilo altının bulunduğu valizi almaya çalışan gaspçı ile kuyumcu kuryesi arasında arbede yaşandı.

Bu sırada kuyumcu kuryesinin yanında olan eşi, yere düşüp gaspçının almaya çalıştığı valizi kucaklayarak çalınmasına engel olmaya çalıştı. Dört kişilik motosikletli çetenin diğer üyelerinin de olaya dahil olduğu sırada koşarak gelen vatandaşlar, gaspçıları yakalamaya çalıştı. Gaspçılar, panikleyerek valizi alamadan kaçtı.

Polis gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.