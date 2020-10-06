Fatih tablosu "Fatih'in Rönesansı Sergisi" ile bugün halka açıldı

06 Ekim 2020 08:59
İBB tarafından 25 Haziran'da Londra'daki açık artırmada satın alınan ve 20 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet tablosu bugün halka açılıyor.
Aynı zamanda İstanbul'un işgalden kurtulduğu 6 Ekim 1923'ün 97. yıl dönümde "Fatih'in Rönesansı Sergisi" ile halka açılan tablonun sergilendiği salonda Covid-19 tedbirleri de alındı.
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