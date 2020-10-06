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Fatih tablosu "Fatih'in Rönesansı Sergisi" ile bugün halka açıldı

6 Ekim aynı zamanda İstanbul'un kurtuluşunun 97. yıl dönümü

06 Ekim 2020 08:59

İBB tarafından 25 Haziran'da Londra'daki açık artırmada satın alınan ve 20 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet tablosu bugün halka açılıyor.

Aynı zamanda İstanbul'un işgalden kurtulduğu 6 Ekim 1923'ün 97. yıl dönümde "Fatih'in Rönesansı Sergisi" ile halka açılan tablonun sergilendiği salonda Covid-19 tedbirleri de alındı. 

TIKLAYIN - Ekrem İmamoğlu: Fatih'in tablosunu, İstanbul'un Atatürk önderliğinde işgalden kurtulduğu gün halka açıyoruz

 

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