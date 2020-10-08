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Fatih Belediyesi Yedikule Hisarı için çalıştay düzenledi

08 Ekim 2020 11:15

İstanbul Fatih Belediyesi tarafından Yedikule Hisarı içerisinde düzenlenen Yedikule Hisarı çalıştayında, Yedikule Hisarı'nın restorasyonu ve işlevlendirmesiyle ilgili akademisyenlerin ve uzmanların fikirleri alındı.

Fatih Belediyesi tarafından Yedikule Hisarı içerisinde Yedikule Hisarı çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda bir araya gelen mimarlar, şehir plancıları, sanat tarihçileri, arkeologlar, uzmanlar ve akademisyenler Yedikule Hisarı'nı ve geleceğini masaya yatırdı. Bir gün süren çalıştayın açılışında konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, katılımcılara çalışmalarında başarılar diledi. Çalıştay sonucunda ortaya çıkan veriler ve fikirler, Yedikule Hisarı'nın tarihi ve kültürel miras özelliği dikkate alınarak hazırlanan restorasyon ve işlevlendirme sürecinde değerlendirilecek. Çalıştayın raporu gerekli incelemeler yapıldıktan sonra 1 ay içinde paylaşılacak.

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