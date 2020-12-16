Fatih Altaylı: Suriyeliler, 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi esir almış gibi görünüyorlar

Gazeteci Fatih Altaylı Habertürk ekranlarında yayınlanan 'TekeTek' adlı programda Suriyeli mültecilerle ilgili yaptığı değerlendirmelerde, "Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik. 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi esir almış gibi görünüyorlar" dedi.

Suriyeli mültecilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Altaylı, "Türkiye'nin sahibi onlar, biz misafir gibiyiz. Yakında bizi atacaklar buradan, öyle bir hal var" dedi.

Altaylı'nın bu açıklamaları tepki çekerken, Mülteci Hakları Derneği, Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Dernek, "Gazeteci Fatih Altaylı'nın özel bir televizyon kanalında sarfettiği, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, mültecileri açıkça hedef gösteren ve gerçeği yansıtmayan açıklamaları nedeniyle dernek olarak savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.