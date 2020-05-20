Fatih Altaylı'nın 19 Mayıs'ta Vahdettin'i anan Burhan Kuzu için söyledikleri gündem oldu: 'Eroin kaçakçısını...'

Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'te moderatörlüğünü yaptığı, Teke Tek Özel programında AKP'li Burhan Kuzu için "Eroin kaçakçısını destekleyen bir profesör Vahdettin'e teşekkür ediyor Kurtuluş Savaşı için bugün" ifadesini kullandı.

Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'te yayınlanan Tele Tek Özel programında İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ü konuk etti.

19 Mayıs'ın konuşulduğu programda açıklamalarda bulunan İlber Ortaylı, Mustafa Kemal Atatürk'ü doğrudan doğruya Vahdettin'in yolladığı iddialarını 'uyduruk' olarak niteledi. Ortaylı, "Maalesef Türkiye'de kahvehanelerde tefekkür yapılıyor ve tarih yazılıyor. Bu adamların bir de gazetelere yazdıklarını birkaç bin kişi okuyor. Bir başkası istediği kadar karıştırsın, araştırsın yazsın kimseler bilmez" şeklinde konuştu.

"Eroin kaçakçısını destekleyen bir profesör"

Altaylı ise İlber Ortaylı'nın bu açıklamalarının ardından "Eroin kaçakçısını destekleyen bir profesör Vahdettin'e teşekkür ediyor Kurtuluş Savaşı için bugün" ifadelerini kullandı.

Burhan Kuzu, 19 Mayıs mesajında için Sultan Vahdettin'i andı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Kuzu, Atatürk'ü anmak yerine Sultan Vahdettin'i andı.

Kuzu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Kemal Paşa, 30 Nisan 1919'da Resmi Gazete'de yayınlanan Sultan Vahdettin imzası ile Samsun 9. Ordu Müfettişliği’ne tayin edilmiştir. Mustafa Kemal Samsun'a herhangi bir kişi olarak değil Osmanlı'nın en parlak subayı olarak çıkmıştır. Sultan Vahdettin Han’ı rahmetle anıyorum."

Kuzu Zindaşti'yi tahliye ettirdiği iddiasıyla yargılanıyor

Fatih Altaylı'nın ifadeleri Burhan Kuzu'nun İranlı “uyuşturucu baronu” Naci Şerifi Zindaşti'yi tahliye ettirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmasını akıllara getirdi.

Yargı üzerinde baskı kurarak İranlı “uyuşturucu baronu” Naci Şerifi Zindaşti'yi tahliye ettirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu ifadesinde, “uyuşturucu baronu” Zindaşti’yi tahliye eden hâkimi aradığını ancak baskı yapmadığını savunmuştu.

TIKLAYINIZ - Burhan Kuzu'nun ifadesi ortaya çıktı; uyuşturucu baronu Zindaşti’yi tahliye eden hâkimi "düşüncesini iletmek" için aramış