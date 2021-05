Fatih Altaylı: Ekrem İmamoğlu’na bayıldığımı söyleyemeyeceğim, Mansur Yavaş’ı kendime daha yakın buluyorum

Gazeteci Fatih Altaylı, "Ekrem İmamoğlu’na bayıldığımı söyleyemeyeceğim. Mansur Yavaş’ı daha güvenilir, kendime daha yakın buluyorum. İmamoğlu için bende o his yok" açıklamasını yaptı.

Gazeteci Adem Metan’ın sorularını yanıtlayan Fatih Altaylı futboldan siyasete gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Altaylı, Metan'ın "İstanbul’un yönetimini başarılı buluyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ekrem İmamoğlu’na bayıldığımı söyleyemeyeceğim. Mansur Yavaş’ı daha güvenilir, kendime daha yakın buluyorum. Ekrem İmamoğlu için bende o his yok. Ben büyük, dev projelere karşıyım; her projenin büyük olması gerekmez, her büyük proje insanları mutlu etmez. Ben insanları mutlu edecek projelere inanırım ama insanlara da iyi şeyler sunmak lazım. Ne Ekrem İmamoğlu’nun ne de çevresinin böyle bir vizyona sahip olduğunu düşünmüyorum.”