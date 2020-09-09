Fatih Altaylı'dan kendisini yalanlayan Ali Erbaş'a yanıt

Altaylı yazısında Ali Erbaş'ın "Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun" sözlerini söylediğini aktarmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı ise söz konusu ifadelerin Ali Erbaş'a ait olmadığını belirtmiş ve Altaylı hakkında hukuki yollara başvuracağını açıklamıştı.

Fatih Altaylı bugünkü yazısında, "Beyefendi zırhlı Mercedes’ten aşağısına binmeyi 'caiz' bulmadığı için olsa gerek alınmış ve dün akşam saatlerinde bana yönelik bir 'yalanlama' yaptırdı" ifadelerini kullandı.

"Ben yazıma kaynak olarak önceki gün çok okunan internet sitelerinde yer alan bu haberi kullandım" diyen Altaylı, "Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş bu haberi gün boyu yalanlamadı. Daha sonra da yalanlamadı. Ne zaman ki, ben bu haberden yola çıkarak bir yazı yazdım. Erbaş beni yalanladı ve 'Ben böyle bir şey demedim' demeye getirdi."

Diyanet İşleri Başkanlığı da "Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun" sözlerinin Ali Erbaş'a ait olmadığını ve bu sözlere yazısında yer veren Fatih Altaylı hakkında hukuki yollara başvurulacağını duyurmuştu.