Fatih Altaylı'dan kendisini yalanlayan Ali Erbaş'a yanıt

Fatih Altaylı bugünkü yazısında, "Beyefendi zırhlı Mercedes’ten aşağısına binmeyi 'caiz' bulmadığı için olsa gerek alınmış ve dün akşam saatlerinde bana yönelik bir 'yalanlama' yaptırdı" ifadelerini kullandı.
"Ben yazıma kaynak olarak önceki gün çok okunan internet sitelerinde yer alan bu haberi kullandım" diyen Altaylı, "Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş bu haberi gün boyu yalanlamadı. Daha sonra da yalanlamadı. Ne zaman ki, ben bu haberden yola çıkarak bir yazı yazdım. Erbaş beni yalanladı ve 'Ben böyle bir şey demedim' demeye getirdi."
Fatih Altaylı'nın Habertürk'te yayımlanan "Hürriyet yazdı Sayın Erbaş, o da mı yalandı!" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:
"Mercedesperver Bürokratlar Cemiyeti Başkanlığına aday göstermeyi düşündüğüm DİB Ali Erbaş Beyefendi, dünkü yazım üzerine bir yalanlama yaptı.
Ben yazımda medyada yer alan “Yabancı para yabancı dinler gibidir uzak durun” sözlerinden yola çıkarak Ali Erbaş Beyefendiye “Yabancı otomobillerden de uzak durmak gerekmez mi?” diye sormuştum.
Öyle ya yabancı otomobili satın almak için hele hele Mercedes gibi lüks bir markanın en üst modeli ise bayağı bayağı bir yabancı para ödemek gerekiyordu.
Bu para da Almanlara gidiyordu haliyle.
Beyefendi zırhlı Mercedes’ten aşağısına binmeyi “caiz” bulmadığı için olsa gerek alınmış ve dün akşam saatlerinde bana yönelik bir “yalanlama” yaptırdı.
Özetle diyor ki, “Fatih Altaylı, doğru olmayan bir sosyal medya hesabına inanarak böyle bir yazı yazmış. Benim böyle bir cümlem yok. Dava açacağım.”
Eğlenceli bir durum.
Doğru ben yazıma kaynak olarak önceki gün çok okunan internet sitelerinde yer alan bu haberi kullandım."
Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş bu haberi gün boyu yalanlamadı. Daha sonra da yalanlamadı.
Yazının tamamını okumak için tıklayınız - Hürriyet yazdı Sayın Erbaş, o da mı yalandı!