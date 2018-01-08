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Fatih Akın, Paramparça filmi ile Altın Küre'nin sahibi oldu

08 Ocak 2018 18:38

Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın’ın son filmi ‘Aus dem Nichts’ (In the Fade/Paramparça) dün gerçekleştirilen Altın Küre Ödülleri’nde ‘Yabancı Dilde En iyi Film’ ödülünün sahibi oldu. Akın, ödülü almak için sahneye çıktığında yanında, 70. Cannes Film Festivali’nde ‘En iyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan başrol oyuncusu Diane Kruger da vardı. Film, Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresi ekseninde son yıllara damgasını vuran skandaldan izler taşıyor.Kocasıyla çocuğunu Hamburg’daki bir terörist saldırıda kaybeden Katja, hakkını aramak için mahkemeye başvurur. Fakat mahkeme zanlılardan yana tavır koyar. Karar karşısında öfkeye kapılan Katja, kendi adaletini sağlamak adına yollara düşer. Fatih Akın'ın yazıp yönettiği filmin başrollerinde Diane Kruger, Numan Acar ve Ulrich Tukur yer alıyor

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