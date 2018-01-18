Faruk Acar: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması imkansız

Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programına konuk olan ANDY-AR Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Acar, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmasının imkansız olduğunu söyledi. Acar, "Her ne kadar kendisine yöneltildiğinde Sayın Kılıçdaroğlu 'Olabilirim' şeklinde yanıt verse de, ben aday olabilmesinin imkansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü, kendisinin aday olmasıyla beraber seçim sonucunun belli olacağını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan karşılaştığında galip bellidir. Açık ara farkla Erdoğan'ın kazanacağını çok net söyleyebilirim. Hayır cephesi orada birleşmez. Öyle bir ihtimal yok. Bunu bir öngörü olarak değil, yaptığımız araştırmalara dayanarak söylüyorum" dedi.