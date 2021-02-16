Farklı ülkelerden akademisyen ve öğrencilerden Boğaziçi'ne destek mesajı

Boğaziçi Üniversitesi'nde atanmış rektör Melih Bulu'ya karşı protestolar başlatan öğrenci ve akademisyenlerle dayanışma amacıyla, farklı ülkelerden öğrenci ve akademisyenlerin destek mesajlarının bulunduğu bir video hazırlandı.

Sosyal medyada yayınlanan videoda, Boğaziçi protestoları ile özdeşleşen 'Aşağıya bakmayacağız' sloganını tekrar eden aralarından Barış İçin Akademisyenler'inde bulunduğu farklı üniversitelerden akademisyen ve öğrenciler, dayanışma mesajlarını dile getirdi.