Farkındalık yaratmak için sokak köpeklerini sinirlendirip kendini ısırtıyor

Maltepe’de Gökmen Barikan isimli bir vatandaş, insanların sokak hayvanlarıyla olan hatalı iletişimine dikkat çekmek için önce hayvanları sinirlendiriyor sonrasında ise kendini ısırttırıyor.

Farklı köpekler tarafından defalarca ısırıldığını belirten Barikan, "Açıkça söyleyeyim, kendimi köpeklere zevkle ısırtıyorum. Çünkü benim bir amacım var. İnsanlara hayvan sevgisini aşılamak istiyorum" diyor.

Çantasında her zaman mama, su, tımar aleti taşıdığını söyleyen Barikan, sosyal medyadan paylaştığı videolarla insanlara, hayvanlara nasıl yaklaşılıp yaklaşılmayacağını göstermek istediğini söylüyor.