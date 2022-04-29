CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın Suudi Arabistan açıklamasını hatırlattı: "Şimdi enayi kim oldu?"

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayete kurban gitmesinin ardından yaptığı açıklamayı hatırlatarak "Şimdi enayi kim oldu?" diye sordu.

Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile çekilen fotoğrafının ve 2018 yılında Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan'a yönelik tepki gösterdiği açıklamanın yer aldığı videoyu paylaşan Öztrak, Erdoğan'ın “Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz.” sözlerini hatırlatarak "Hem dinlettiniz. Hem gösterdiniz. Hem de verdiniz. Şimdi enayi kim oldu?" dedi.