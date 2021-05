CHP'li Öztrak: Lüzumsuz bir teoriyi ispat etmek amacıyla paraları satmışız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Lüzumsuz bir teoriyi ispat etmek amacıyla paraları satmışız" açıklamasını yaptı.

CHP Ekonomi Masası Malatya programına il binasında, Malatya İl Örgütüyle bir araya gelerek gerçekleştirdi.

Türkiye'nin hedeflediği 2023 ekonomik hedefleri rotasından çıktığını TÜİK'in dediği verilerle belirten Öztrak "2023 GSYH hedefi 2 trilyon dolar olacaktı. Ancak 2013 yılından itibaren bu rotadan hızla çıktık. Bu hedef doğrultusunda gitseydik GYSH'nin şu an 1.6 trilyon dolar olmalıydı. Şu an 717 milyon dolar. Şuan 892 milyar hedeften sapılmış ya da milletin cebinde azalma olmuş" diye konuştu.

Öztrak şunları kaydetti:

2017 yılında yüzde 5.6 olan ortalama büyüme, 2020 yılında yüzde 1.9'a düşmüş. Bu çok hızlı bir aşağı düşüş.

"Her yıl 900 bin kişiye iş bulmamız gerekiyor"

"Her yıl 900 bin kişiye iş bulmamız lazım. İstihdamdaki değişim 2017'den 2018'e geçerken 100 bin azalmış. 2019'da 658 bin kişi işinden olmuş. Millet elindeki işi kaybetmiş"

Öztrak, gerçek işsizlik oranını yüzde 19.2, gerçek işsiz sayısının ise 10 milyon 287 bin kişi olduğunu söyledi.

Öztrak, 1 ay önceki Koronavirüs tablosu ile bugünkü Koronavirüs tablosunu gösterdi. Türkiye'nin dünyada nüfusa oranla Hindistan'ın arkasından ikinci sırada geldiğini ve durumun aşamaya gelmesini AKP kongreleriyle ilişkilendiren Öztrak şöyle konuştu:

"1 Mart'ta sadece 17 tane kırmızı il var. 1 ay sonra her yer kırmızı. Bu arada baktığımız da AKP kongreleri var. Biz kongrelerimizi her bir delegenin arasına sosyal mesafe koyarak yaptık. Bizim kusurumuz neydi biz de lebaleb doldururduk. Ama biz dedik ki; biz lebaleb doldurursak millet bize bakıp diyecek ki; bu korona bu kadar da önemli değilmiş. Muhalefet partisi böyle toplanabiliyorsa biz de her yerde istediğimiz gibi bir araya gelebiliriz. Nitekim öyle oldu iktidar partisi kalkıp salonu böyle doldurduğu zaman insanlar da bu işi ciddiye almadı ve sonuçta böyle kıpkırmızı harita çıktı"

"Borçlarımıza faiz işletmeyi durdursunlar"

"Lokantacılar diyor ki; borcumuz var harcımız var. Pandemide madem kapalıyız şu pandemi döneminde bizim borçlarımıza faiz işletmeyi durdursunlar"

Öztrak, Türkiye'nin GSYH'ya göre esnafa en az destek veren 2. Ülke konumunda olduğunu, buna karşılık esnafına faiziyle en çok kredi veren 2. Ülke olduğunu söyledi. Ekonomik açıdan Türkiye'ye denk ülkelerle Türkiye'yi kıyaslayan Öztrak şunları kaydetti:

"Ekonomik açıdan bize benzeyen ülkeler, milli gelirlerinin yüzde 3.6'sı kadar esnaflarına destek vermiş. Biz bunu yapsaydık 182 milyar TL halka destek vermiş olacaktık. Bizim verdiğimiz destek ise 52 milyar TL"

"Lüzumsuz bir teoriyi ispat etmek amacıyla paraları satmışız"

"Net rezervlerimiz 2019'da 40 milyar dolardı. Bugün eksi 40 milyar dolar. Hep soruyoruz ya 128 milyar dolar nerede diye işte 128 milyarı burada yemişiz. Aslında Türkiye'nin kabul ettiği sisteme uygun olmayan bir şekilde lüzumsuz bir teoriyi ispat etmek amacıyla paraları satmışız. 128 milyar doları satmışız, faiz bugün yüzde 19'da. 128 milyar doları satmışız, kur bugün 8.20 civarlarında. Bunları sormak hakkımız. Kendi adıma değil çiftçi adına, KOBİ adına, esnaf adına soruyorum. Para onlara gitti mi? Gitmedi. O zaman bu paralar nerede?"

"TL yüzde 10 değer kaybetti"

"128 milyarın nasıl kimler tarafından eritildiğinin bulunması lazım başka türlü yatırımcı rahatlamaz. Siyasi belirsizlik arttı, milletvekilliği düşürmeler, parti kapatmalar, darbe iddiaları, lebaleb kongreler adalet duygusunu zedeledi. En sonunda yapılan bir şey olmayınca Merkez bankası 18 Mart'ta 200 baz faiz arttırmak zorunda kaldı. Program yok yüklen faize. 19 Mart gecesi alınan kararlarla da bir baktık faiz artışına rağmen TL yüzde 10 değer kaybetti. 2 tane karar var biri İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması öbürü Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması.

Bunun için 4 sütün üstüne inşaa edilmiş bir strateji ve bu stratejiyi uygulamak için 3 y'ye ihtiyaç var. Bunlar, "Yeni Kurullar", "Yeni Kurumlar", "Yeni Kadrolar". Türkiye derhal yeni ve güçlendirilmiş parlamenter sistemine geçmeli. Tek adamın değil ortak akılla yönetilmeli, Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Bir başka konu Güçlü bir kuvvetler ayrılığı olmalı. Bir başka konuysa seçim yasasının mutlaka değişmesi ve milletin vekilinin millet tarafından seçilmesi lazım" diye konuştu.