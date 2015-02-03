Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten Hasretinle Yandı Gönlüm

Aşkları birlikte rol aldıkları dizinin setinde başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, başrolünü paylaştıkları Aşk Sana Benzer filmi için düet yaptı. 23 Ocak'ta vizyona giren ve 1 haftada 629.180 kişiye ulaşarak büyük bir başarıya imza atan, başrollerini Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oynadığı "Aşk Sana Benzer"in ikinci klibi hazırlandı. İkili, "Hasretinle Yandı Gönlüm" şarkısına yaptıkları düet için bir kez daha kamera karşısına geçti. Duygusal sahnelerin yaşandığı klipte, Ali ve Deniz'in filmdeki aşklarına dair diyalogları da yer aldı.