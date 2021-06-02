Fahrettin Koca: Şiddete yönelmek sadece ağır bir suç değil, vicdanları sarsan ağır bir utançtır da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı paylaştığı videoya, "Şiddete yönelmek sadece ağır bir suç değil, vicdanları sarsan ağır bir utançtır da" notunu düştü.

#SağlıktaŞiddeteAfYok Bakan Koca, sosyal medyadan paylaştığı bir video ile sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı mesaj verdi. Koca, paylaştığı videoyaetiketiyle birlikte, " Diğerkâmlık ve fedakârlık karşısında gösterilmesi gereken saygı yerine şiddete yönelmek sadece ağır cezalar getiren ağır bir suç değil, vicdanları sarsan ağır bir utançtır da" notunu düştü.