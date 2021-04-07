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Fahrettin Altun'dan Kanal İstanbul videosu: Türkiye’nin ikinci bin yıla sunduğu en prestijli proje

07 Nisan 2021 15:33

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden Kanal İstanbul'a ilişkin bir video paylaştı. 

Boğaz'daki gemi trafiğine dikkat çekilen videoda, Kanal İstanbul'un Boğaz'daki yükü azaltacağı savunuldu. 

Kanal İstanbul için 'asrın projesi' ifadelerinin kullanıldığı videoda, projenin Türkiye'yi denizcilik sektöründe küresel bir aktör yapacağı ifade edildi.

Videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan Altun, "Kanal İstanbul, bağımsız ve hür Türkiye’nin ikinci bin yıla sunduğu en prestijli projedir. Günlük kısır ve ideolojik çekişmelerle heba edilecek bir proje değildir. Kanal İstanbul, büyük ve güçlü Türkiye’nin mihenk taşıdır. İşte Kanal İstanbul" ifadelerini kullandı.

 
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