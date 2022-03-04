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"Fabrika gibi çalışan bir hastanede günde 50'den fazla hasta muayene ediyorum"

"Onlar için sorun çıkaran biri olarak görülmek çok yorucu ve tüketici"

04 Mart 2022 16:35

Türk Tabipler Birliği tarafından açılan ve doktorların, mesleklerini icra ederken yaşadıkları sorunları anlattıkları  "Anlat Doktor" isimli sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoda konuşan bir doktor, "Fabrika gibi çalışan bir hastanede günde 50'den fazla hasta muayene ediyorum" dedi. 

İnsanların hayatlarına dokunmak ve onları iyileştirmek için doktor olduğunu söyleyen doktor, "Çoğu birinci basamakta tedavi edilebilir durumda ama herkes bir uzmana görünmek istiyor. Onlar için sorun çıkaran biri olarak görülmek çok yorucu ve tüketici" ifadelerini kullandı.

ttbanlat doktor

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