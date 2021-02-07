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Ezhel’den Boğaziçililere destek: Hep beraber kazanacağız

"Kendimizi ifade etmekte bile zorlanıyoruz, ağzımızı bile açamaz hale geldik"

07 Şubat 2021 09:45

Almanya’da düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi’ne destek eylemine katılan rap sanatçısı Ezhel, “Hep beraber direneceğiz, hep beraber kazanacağız” diyerek Boğaziçililere mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP eski milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu’yu rektör olarak atamasının ardından başlayan protestolara ve protestolarda gözaltına alınanlara dünyanın birçok yerinden destek geliyor. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen eylemlerin ardından Almanya’nın farklı noktalarında da Boğaziçi ile dayanışma eylemleri düzenlendi.

Rap sanatçısı Ezhel de, Almanya’da düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi’ne destek eylemine katıldı. Eylemde “Yaşamaya çalışıyoruz, var olmaya çalışıyoruz. Kendimizi ifade etmekte bile zorlanıyoruz, ağzımızı bile açamaz hale geldik. Bunun artık durmasını istiyoruz” diyen ünlü rapçi Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine de mesaj gönderdi.

“Güzel günleri beraber göreceğiz” diyen Ezhel, şunları söyledi;

“Sevgili arkadaşlarım, Boğaziçililer; öncelikle hepinizi çok seviyorum, sizlerle gurur duyuyorum. Güzel bir gelecek için hep beraber buradayız, hep beraber direneceğiz, hep beraber kazanacağız. Bir gün güzel günleri beraber göreceğiz, beraber kutlayacağız. Öpüyorum sizleri”

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