Ezgi Mola’dan ödül törenine damga vuran konuşma: Kadın cinayetlerinin artık durdurulmasını istiyorum; yasaların sonuna kadar bizim yanımızda olmasını istiyorum

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Magazin Gazetecileri Derneği tarafından verilen Altın Objektif Ödülleri’nde Yılın Dizi Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

TRT 1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Safiye karakteriyle ödüle layık görülen Ezgi Mola, ödülünü alırken yaptığı konuşmayla alkış aldı.

Ünlü oyuncu, ödülünü alırken yaptığı konuşmada kadına yönelik şiddete dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Kadın cinayetlerinin artık durdurulmasını istiyorum. Ve biz buraya huzurla gelebilelim istiyorum. Ve yasaların sonuna kadar da bizim yanımızda olmasını istiyorum."

Ezgi Mola’nın konuşması izleyiciler tarafından da büyük alkış aldı.

Mola, ödül gecesine ait kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflara, "Magazin Gazetecileri Derneğine dün akşam hazırladıkları güzel gece ve kıymetli ödüllerimiz için çok teşekkür ederim. Masumlar Apartmani ekibi sizi seviyorum ! Daha nice güzel günlere, hep birlikte…" notunu düştü.