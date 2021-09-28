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Ezgi Mola’dan ödül törenine damga vuran konuşma: Kadın cinayetlerinin artık durdurulmasını istiyorum; yasaların sonuna kadar bizim yanımızda olmasını istiyorum

Mola'nın konuşması salondakilerden alkış aldı

28 Eylül 2021 16:34

Magazin Gazetecileri Derneği tarafından verilen Altın Objektif Ödülleri’nde 'Yılın Dizi Kadın Oyuncusu' ödülüne layık görülen ünlü oyuncu Ezgi Mola ödülünü alırken alkış alan konuşmasında "Kadın cinayetlerinin artık durdurulmasını istiyorum; yasaların sonuna kadar bizim yanımızda olmasını istiyorum" dedi. 

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