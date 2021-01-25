Eyüp'teki İETT şoförüne saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da saldırıya uğrayan İETT şoförü yaralandı. Yaralı şoför hastaneye kaldırılırken İBB ve İETT yetkilileri saldırıyı kınadı.

Görüntülerde tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü görülüyor. Saldırganlar otobüsün camını kırarak sürücüyü yaralanmasına neden oluyor.

Kâğıthane'de de önceki günlerde İETT şoförü Eyüp Durgun ve oğlu, yol verme nedeniyle çıkan tartışma sonrası darbedilmişti. Otobüs şoförünü darbeden S.A., R.V., Y.K. ve H.B., gözaltına alındı. "Kasten Yaralama" ve "Mala Zara Verme" suçlarından gözaltına alınan S.A., R.V., Y.K., ve H.B'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

TIKLAYIN - İBB Sözcüsü Murat Ongun: Kağıthane ve Eyüpsultan'da İETT otobüslerimize ve şoförlerimize yönelik saldırılar olmuştur