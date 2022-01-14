EYT'liler ile CHP 81 ilde sokağa çıktı | CHP'li Ağbaba: Sorunların çözümü için hemen seçim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile birlikte bugün 81 ilde alanlara indi. Ankara'da gerçekleşen eylemde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba "EYT’liler, iktidardan bir lütuf, bir bahşiş istemiyor, işe girerken hak etmiş oldukları haklarını istiyor. Başta EYT olmak üzere tüm sosyal sorunların çözümü için hemen seçim, derhal seçim istiyoruz” dedi.

CHP il başkanlıkları ve CHP Emek büroları, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile birlikte eş zamanlı olarak 81 ilde bugün saat 14.00'da hak ve taleplerini dile getirdi. Eylemlerin İstanbul'daki ağında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu basın açıklamasını okurken Ankara'da ise açıklamayı Veli Ağbaba yaptı.

"EYT’liler, iktidardan bir lütuf, bir bahşiş istemiyor, haklarını istiyor"

Ağbaba konuşmasında EYT'lilerin hak ve taleplerini "Muhalefetteyken halkın sorunlarını çözen tek siyasi partiyiz. Umarım yapılacak ilk seçimde iktidara geldiğimiz zaman da EYT’lilerin sorunlarını çözeceğiz. Nasıl ki geçmiş yıllarda ‘taşerona kadro’ dedik, kadro verildiyse; nasıl ki ‘emekliye iki maaş ikramiye’ dedik, yetmese de ikramiye verildiyse; muhtarların maaşlarını düzelttiysek bunun sebebi iktidar değil, CHP’dir, Kemal Kılıçdaroğlu’dur. EYT’liler, iktidardan bir lütuf, bir bahşiş istemiyor, işe girerken hak etmiş oldukları haklarını istiyor.

EYT’liler artık iktidarın yalanlarını dinlemek istemiyor. EYT’liler ekonomiye zarar verecek kişiler olarak hedef gösterilmeyi değil, gasp edilen emeklilik hakkını istiyor. Talepleri iktidar tarafından yok sayılan ve toplumda hedef gösterilen EYT’liler bu büyük hak gaspına CHP iktidarında son verileceğini biliyor. aşta EYT olmak üzere tüm sosyal sorunların çözümü için hemen seçim, derhal seçim istiyoruz”sözleriyle dile getirdi.