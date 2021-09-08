EYT'liler Ankara'da eylem yaptı: 4-5 yerden maaş alan bürokratların varlığı, aslında EYT sorunun çözümsüz olmadığının göstergesidir

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), Ankara’da dikiş makinesiyle eylem yaptı. İki kez emekli olacak kadar çok çalışacaklarını kumaşa çift dikiş atarak anlatan EYT’liler, topladıkları 20 bin imzayı Cumhurbaşkanlığı’na gönderdi. EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran, kamuda birden çok maaş alan bürokratları hatırlatarak, “4-5 yerden maaş alan bürokratların varlığı, aslında EYT sorunun çözümsüz olmadığını, sadece çözülmesinin tercih edilmediğini göstermektedir” dedi.

EYT’liler, kendilerine erken emeklilik hakkı tanınmasını Ankara Ulus’taki Atatürk Anıtı önünde protesto etti. Emekliliğe hak kazanmalarına karşın yaşa takıldıkları için emekli olamayan EYT’liler, tepkilerini Atatürk Heykeli önüne getirdikleri dikiş makinesiyle gösterdi. İki kez emekli olacak kadar uzun çalışacaklarını kumaşa çift dikiş atarak anlatan EYT’liler, topladıkları 20 bin imzanın bulunduğu kolileri de Cumhurbaşkanlığı’na gönderdi.

Boran açıklamasında şu ifadeleri kullandıi:

“Milyarlarca lira kazanan sermaye sahiplerinin milyonlarca liralık gelir vergilerini tek bir imza ile affederken ömür boyu çalışırken maaşından tıkır tıkır vergisi kesilen ve asla affa uğramayan emekçilere ‘Evet haklısınız, ortada bir mağduriyet var. Ama ortada bir devlet bütçesi var. Devletin kaldıramayacağı bir yükü var’ denmesinin o emekçilerde karşılığı bulunmamaktadır”

"4-5 yerden maaş alan bürokratlar var"

“4-5 yerden maaş alan bürokratların varlığı, aslında EYT sorunun çözümsüz olmadığını, sadece çözülmesinin tercih edilmediğini göstermektedir”

"Tüm yüküyle biz külfetiz ama mülteciler bizden daha iyiler"

EYT’li Fatma Günaydın, basın açıklamalarının ses getirmesini ve topladıkları imzaların çözüm olarak dönmesini dilediklerini belirterek, elindeki kumaşı gösterdi. Günaydın, “Gördünüz; bize ‘çift dikiş’ dendiği için çift dikişimiz var. Çift dikiş yapıp iki yakası bir araya gelmeyenler. Tek dikiş bile yapamayanlarla grup oluşturan mağdurlarız” dedi.

50 yaşının üstünde olduğunu ve emekli olmadığını dile getiren Adalet Topal ise “Şu anda emekli olamıyorum. Mağdurum. Tek dikişli dahi olamadım, çift dikişi bırak. Tüm yüküyle biz külfetiz. Ama mülteciler bizden daha iyiler. Adalet geldi Ankara’ya. Çözmeye geldi. Cumhurbaşkanı’mıza inşallah gider” diye konuştu.

"Avrupa’da emekli Türkiye’yi dolaşıyor, Türkiye’de emekli Tekirdağ’a gidemiyor"

Emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda olan Hasan Hüseyin Ayvalık da şu anda yine iş aramaya devam ettiğini belirterek, “Bana bağlanılan 2 bin 100 lira, ilaveyle 2 bin 200 lira. Bu reva değil. Üniversite okuyan 2 çocuğum var. Birisi yeni mezun oldu, birisi yeni kazandı. Mecbur çalışmak zorundayım. Avrupa’da emekli Türkiye’yi dolaşıyor, Türkiye’de emekli Tekirdağ’a gidemiyor. Mecbur ölene kadar çalışacağız. 28 yaşında çocuğum var. Matematiği bitirdi hala atanamadı. Nasıl olacak, asgari ücrete o da talim. Benim yanıma işçi olarak düşecek” ifadesini kullandı.