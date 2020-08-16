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Eypio'dan yıllar sonra gelen 'baba' itirafı: Bana kitapsızca...

"Küçükken beni çok döverdi"

16 Ağustos 2020 10:48

Armağan Çağlayan’ın YouTube’daki “Gör Beni” programına konuk olan rapçi Eypio, Çağlayan’ın "Babanızla aranız neden iyi değildi, Hayatınızda baba figürü olarak yer alan birisini hayatınızdan çıkarmak zor değil mi?" sorularına, ‘Küçükken beni çok döverdi, kitapsızca vururdu. Ben babam yurt dışına iş için gittiğinde çok mutlu olurdum, rahatlardım. Bizim baba-oğul ilişkimiz olmadı. Bu yüzden hayatımdan çıkarmışım gibi hissetmedim" yanıtını verdi.

Armağan Çağlayan’ın eşinizin doğum gününü evlilik yıl dönümü unutan bir adamsınız muhtemelen cümlesine Eypio; ‘Evet öyleyim o tarz şeyleri yapmacık buluyorum samimi bulmuyorum dedi ve babamla aram iyi olmadığı için babalar gününü de umursamıyorum diyerek ekledi.

Ünlü rap’çi, Hollanda’da yaşadığı dönemde mobilya, araç, halı yıkama, peyzaj gibi birçok işte çalıştığını söyledi. Eypio şunları söyledi;

Ünlü olmadan önce de görüşmüyordum. Annem babam uzun zaman önce ayrıldı. En son babamın iki çocuğu vardı. Makine gibi çalışıyor peder. Küçükken babam yurt dışına gittiğinde mutlu olurdum. Onu hayatımdan çıkarmışım gibi hissetmiyorum çünkü zaten yoktu. Hafiflemiş gibiyim...”

Armağan Çağlayan’ın babanızla aranız neden iyi değildi? Hayatınızda baba figürü olarak yer alan birisini hayatınızdan çıkarmak zor değil mi? sorularına Eypio ; ‘Küçükken beni çok döverdi, kitapsızca vururdu. Ben babam yurt dışına iş için gittiğinde çok mutlu olurdum, rahatlardım. Bizim baba-oğul ilişkimiz olmadı. Bu yüzden hayatımdan çıkarmışım gibi hissetmedim’ dedi.

 
 

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