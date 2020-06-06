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Eylem yapmak isteyen KHK'lı mimar Alev Şahin, polis tarafından yerlerde sürüklendi

06 Haziran 2020 10:20

KHK ile 6 yıldır çalıştığı işinden ihraç edilmesinin ardından, 'işini geri almak için' 3 yıldır oturma eylemi yapan mimar Alev Şahin Ankara’da yine eylem yapmak isterken polislerce yerlerde sürüklendi.

Şahin, Çevre ve Şehircilik ek binası önüne yürürken yolda polislerce önü kesildi, yerlerde sürüklendi. Duruma tepki gösteren Şahin “Biz burada işimizi istiyoruz. Polis burada ne yapıyor, bu neyin tedbiri, bu bir idari işlem mi, bizi yerlerde sürükleyenler, kim adına bunu yapıyor?” Dedi.

 

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