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Eylem hazırlığındaki IŞİD militanını bu görüntü yakalattı: Hedefim bir polis merkezinde kendimi patlatmaktı

Güvenlik kamerası görüntüsünden tespit edildi

13 Ağustos 2020 16:32

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 5 iş yeri yakma eylemine karışan ve intihar bombacısı olduğu tespit edilen IŞİD militanı B.A., dün gece yapılan operasyonla gözaltına alındı. B.A.'nın evinde yapılan aramalarda ise intihar eyleminde kullanılan bomba yeleği, çok sayıda el yapımı patlayıcı, ateşleyici, barut ve bomba kuvvetlendirici bilye ele geçirildi. B.A., ifadesinde, örgüt mensubu olduğunu kabul ederek, "Hedefim bir polis merkezine girip, kendimi patlatmaktı ama yakalandım" dedi.

Bursa İnegöl'de temmuz ve ağustos aylarında 5 iş yerinde yangın çıktı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yangının ardından bir şüphelinin cep telefonuyla kısa görüntü aldıktan sonra kırmızı bisikletle olay yerinden kaçtığını belirledi. Soruşturmayı sürdüren ekipler, şüphelinin B.A. olduğunu tespit etti. B.A., dün gece yapılan operasyonla İnegöl'deki evde yakalanarak, gözaltına alındı. B.A.’nın, 2017- 2018 yıllarında Suriye’nin Deyrizor bölgesinde IŞİD eylemlerinde adının geçtiği saptandı.  

Evinden bomba yapımında kullanılan malzemeler çıktı

B.A., ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, TEM Şube ekipleri de şüphelinin evinde arama yaptı. Aramalarda; çekyata gizlenen, intihar eyleminde kullanılan bomba yeleği, çok sayıda el yapımı patlayıcı, ateşleyici, barut, bomba kuvvetlendirici bilye ve çok sayıda örgütsel belge ele geçirildi.

"Hedefim polis merkezinde kendimi patlamaktı"

B.A.'nın, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde ise IŞİD mensubu olduğunu itiraf ettiği belirtildi. B.A.'nın, ifadesinde, "DEAŞ'tan aldığım talimatla 5 iş yeri yaktım. DEAŞ'tan talimat aldım ve yaptım. Yaktığım iş yerlerinin cep telefonuyla görüntüsünü alıp, DEAŞ'a gönderdim. Asıl amacım, eylem yapmaktı. Hedefim bir polis merkezine girip, kendimi patlatmaktı ama yakalandım" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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