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Ey özgürlük | Haftalar sonra gelen 4 saatlik sokağa çıkma izninde kimi salıncağa bindi, kimi kaydırağa...

10 Mayıs 2020 12:56

Bursa'da 50 gün sonra sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar parklara akın etti. Kimisi bankalara oturdu, kimisi salıncaklara bindi, kimisi kaydıraktan kaydı.

Sokağa kısıtlama uygulaması 24 büyükşehirde beşinci haftada da devam ederken, 65 yaş üstü vatandaşlar 7 haftanın sonunda 4 saatlik de olsa dışarı çıktı. Bursa’da yeşil alanlara akın eden 65 yaş üstü vatandaşlar, spor yapıp temiz ve güneşli havada kaydırağa binip salıncakta sallandı. 

21 Mart’tan bu yana evde kalan Bursalılar, yasağın kalkmasıyla yürüme mesafesi, sosyal mesafe ve maske takmak şartı ile dışarı çıktılar. 

Yeşil alanlarda kimi banklara oturup temiz hava ve güneşin tadını çıkarırken, kimi ise zamanını değerlendirip spor yaptı. Herkesin kurallara harfiyen uyduğu Bursa’nın Osmangazi ilçesinde çocuklardan mahrum kalan kaydırak ve salıncaklar doldu. Spor aletleriyle vücudunu zinde tutmaya çalışan 65 yaş üstü vatandaşlar, kaydıraktan kayıp salıncağa da bindi.

Çocuklar gibi eğlendiğini belirten Ömer Osman Korkmaz, “Valla çocuk gibi hissettim kendimi parkta. Tahminin 10 kilometre yürümüşümdür. Bütün gençlere tavsiyem sigara içmesinler spor yapsınlar. Çünkü hayat kısa ki anlayamazlar. Geri kalan vaktimi de güneşte gezeceğim. Biraz yanacağım. Bembeyaz kaldım” dedi. 

Evinden yeşilliği görmenin içinde olmakla çok farkı olduğunu belirten Osman Gürçay ise, “Şu an çok mutluyum. Ama bunun yeteceğini düşünmüyorum. 65 yaş üstü vatandaşların her gün 1 saat yürüyüş yapması gerekiyor. Aklı başında olan her insan sosyal mesafesini korur. Bizim sağlık sorunlarımız var. Bizim kas kaybı yaşamaya niyetimiz yok. Salgının farkındayız. Hiç kimse sokaklara "kalabalık olsun" diye çıkmaz" diye konuştu. 

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