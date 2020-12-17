Evli sevgilisinden olan çocuğunu nikahlı eşinin nüfusuna yazdırdı, Esra Erol suç duyurusunda bulundu

ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programına katılan bir kadın, evli sevgilisinden çocuk yapıp nikahlı eşinin nüfusuna yazdırdığını söyledi.

Canlı yayında DNA testi sonucunu açıklayan Esra Erol, çocuğun kadının sevgilisinden olduğunun ispatlandığını söyledi. Test sonucunu öğrenen kadın, çocuğun sevgilisinden olduğunun ispatlanmasına sevindi.

Esra Erol, DNA testi sonucunu açıklamasının ardından, bir çocuğun soy bağının değiştirilmesinin hapis cezası gerektiren bir suç olduğunu ifade ederek, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'na seslenip suç duyurusunda bulundu.