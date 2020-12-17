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Evli sevgilisinden olan çocuğunu nikahlı eşinin nüfusuna yazdırdı, Esra Erol suç duyurusunda bulundu

Test sonucunu öğrenen kadın, haberin ardından sevindi

17 Aralık 2020 12:22

ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programına katılan bir kadın, evli sevgilisinden çocuk yapıp nikahlı eşinin nüfusuna yazdırdığını söyledi. 

Canlı yayında DNA testi sonucunu açıklayan Esra Erol, çocuğun kadının sevgilisinden olduğunun ispatlandığını söyledi. Test sonucunu öğrenen kadın, çocuğun sevgilisinden olduğunun ispatlanmasına sevindi. 

Esra Erol, DNA testi sonucunu açıklamasının ardından,  bir çocuğun soy bağının değiştirilmesinin hapis cezası gerektiren bir suç olduğunu ifade ederek, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'na seslenip suç duyurusunda bulundu. 

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Esra Erol'daDNA testi sonucuevli sevgilisinden çocuk yapıp nikahlı eşinin nüfusuna yazdırdı

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