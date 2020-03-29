Evinin balkonuna astığı pankartla ev sahibine seslendi: 2 ay kira yok, gelme!

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs'ün Türkiye'de de giderek artan şekilde görülmesinin ardından halk büyük ölçüde evlerine kapandı. Bir vatandaş balkonuna astığı yazılı pankart ile ev sahibine seslendi. Pankartta, "Ev sahibi; Korona var, 2 ay kira yok" yazıyor.

Video paylaşım platformu TikTok'ta yayınlanan bir videoda bir kiracı ev sahibine ilginç bir yöntemle seslendi. Evinin balkonuna, "Ev sahibi; Korona var, 2 ay kira yok. Kapıya gelme, açmam" yazılı pankart asan bir vatandaş, ev sahibine böyle mesaj verdi.