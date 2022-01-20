Evine hırsız girdi; "Televizyon benim arkadaşımdı, çalınmasına çok üzüldüm"

Niğde'de bir eve giren hırsız, oturma odası ve mutfakta yemek yedikten sonra televizyon, halı ve kilimleri çalıp kaçtı. Evinin durumunu gören Dilber Kömürcü, "Televizyon, benim arkadaşımdı. Onun çalınmasına çok üzüldüm" dedi.