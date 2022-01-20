Evine hırsız girdi; "Televizyon benim arkadaşımdı, çalınmasına çok üzüldüm"

Niğde'de Dilber Kömürcü'nün evine giren hırsız önce yemek yedi ardından da televizyon, kilim ve halıları çaldı.
Esenbey Mahallesi Yurt Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Kömürcü, eve döndüğünde odaları dağınık halde buldu.
Eşyalarının çalındığını anlayan Kömürcü, polise ihbarda bulundu. Eve gelen polis, inceleme yapıp, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Kömürcü, "İnşallah sonuç çıkar. Hırsızlar evde yemek yemiş. Dışarıdan görünmesin diye tüm güneşlik perdelerini kapatmışlar. Ben normalde güneşliği çekmezdim, hepsini kapatmışlar. Evde param yoktu. Televizyon benim arkadaşımdı. Televizyonunun çalınmasına çok üzüldüm" dedi.
Kaynak: İHA