Evin içine tuvaletini yapan kedisine şiddet uygulayan adam gözaltında

Ankara’nın Çankaya ilçesinde sahibinin şiddet uyguladığı kedi polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Şiddet uygulayan sahibi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay Ankara’nın Çankaya ilçesi Şehit Cevdet Özdemir Mahallesi Perçem Sokak Güngör Apartmanı’nda meydana geldi. Mahalle sakinleri, kedisine balkonunda şiddet uygulayan adamı cep telefonlarıyla görüntüledi. Bölgedeki vatandaşların ve hayvan hakları savunucularının ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Şiddet gören kedi polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mahalle sakinleri görüntüledi

Çankaya ilçesi Şehit Cevdet Özdemir Mahallesi Perçem Sokak'ta bulunan bir apartmanda geçen gün meydana gelen olayda, iddiaya göre ismi bilinmeyen kişi, bir yıl önce sahiplendiği kediyi evin içine tuvaletini yaptığı gerekçesiyle darbetti. Kediye uygulanan şiddet anları ise mahalle sakinleri tarafından görüntülendi.

Kedi tedavi altında

Görüntülerin sosyal medyada gündem olması üzerine hayvanseverler harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve hayvanseverler, şiddet mağduru kediyi korumaya aldı. Kediye şiddet uygulayan kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, darbedilen kedinin ise sağlık kontrolü ve tedavisinin ardından sahiplendirileceği öğrenildi.