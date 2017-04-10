Evet çadırının önündeki 'Dombra dansı' sosyal medyada gündem oldu

Partili cumhurbaşkanlığını kapsayan anayasa değişikliği referandumuna bir hafta kala, seçim çalışmaları her iki kanatta da devam ediyor. Bu çalışmalar sırasında da ilginç görüntüler kaydediliyor. Ortaya çıkan son görüntüler sosyal medyanın da gündeminde. İstanbul Kadıköy'de AKP'nin yürüttüğü 'Evet' çalışmaları için kurulan çadırın yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullandığı seçim şarkısı çalındı. Şarkı çalındığı sırada orada bulunan AKP'liler ve 'evet' taraftarları oynamaya başladı. Evet çadırının önündeki danslar sosyal medyada ilgi odağı oldu.